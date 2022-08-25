رئيسة الحكومة تفتتح معرض الفن الحديث والمعاصر

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء أمس الأربعاء، بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة على افتتاح معرض فني بعنوان « الفنون التشكيلية في تونس، رحلة مع الرصيد الوطني 1850- 2021، وذلك في إطار البرنامج الثقافي الموازي لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا TICAD 8.

ويتضمن هذا المعرض الذي تنظمه وزارة الشؤون الثقافية حوالي 400 عمل فني منها فنون الرسم والنحت والخزف والنسيج إلى جانب الصورة الفوتوغرافية والحفر ومختلف تعبيرات الفن المعاصر.

وتتوزّع الأعمال المعروضة على أربع مجموعات تعود الى 4 فترات تاريخية هامة من تاريخ الفن التشكيلي في تونس، وهي فترة البايات والفترة الاستعمارية ومرحلة الفن التجريدي وفترة التاريخ المعاصر.

كما اطلعت رئيسة الحكومة بقصر المؤتمرات بالعاصمة على آخر الاستعدادات لتنظيم ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا، كما عاينت مختلف الفضاءات المخصصة لاحتضان هذه التظاهرة الهامة التي تستعد تونس لتنظيمها مؤكدة الحرص على توفير كل الظروف لإنجاخها.

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