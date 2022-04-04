رئيسة الحكومة تلتقي السفير الأمريكي بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

استقبلت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان اليوم الاثنين 04 أفريل 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

وعبّرت رئيسة الحكومة للسفير الأمريكي عن تقديرها للجهود التي بذلها طيلة فترة عمله بتونس من أجل دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما ثمّنت بودن الدعم الأمريكي المتواصل لتونس وخصوصا في مجالات الدفاع الوطني والمشاريع التنموية مؤكدة حرص بلادنا على مزيد تعزيز علاقات التعاون المثمر التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

من جانبه، عبّر السفير الأمريكي دونالد بلوم عن امتنانه لما لقيه من دعم من السلطات التونسية طيلة فترة عمله ما مكنه من أداء مهامه في أفضل الظروف.

كما جدّد بودن التأكيد على استعداد الجانب الأمريكي مواصلة الوقوف إلى جانب تونس لاستكمال مسار انتقالها السياسي وإنجاح تجربتها الديمقراطية في المقام الأوّل، فضلا عن مساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة.

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