رئيسة الحكومة تلتقي رئيس شركة « أوتوليف » أوروبا

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، بقصر الحكومة بالقصبة رئيس شركة « أوتوليف » « Autoliv » أوروبا فريدشوف أولدورف والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي.

وهنأت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة رئيس شركة « أوتوليف » على افتتاح وحدة صناعية جديدة للمؤسسة السويدية « Autoliv Tunisie » والمتخصصة في صناعة عجلات القيادة للسيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات والذي ومن المنتظر أن تؤمن إضافة إلى مواطن الشغل الحالية 550 موطن شغل بهذه الوحدة الجديدة منها 100 موطن شغل جديد بوحدة السباكة fonderie وستمكن هذه الأخيرة من تصنيع عجلات القيادة محليا عوضا عن توريدها وبقيمة مضافة عالية على المستوى المحلي.

ويُعتبر المصنع الجديد أولى الوحدات بالمنطقة الصناعية المندمجة رأس المرجى -الفحص بقيمة استثمارات تقدر بحوالي 85 مليون دينار علما وأن مجمع أوتوليف تونس يوفّر حاليا حوالي 4000 موطن شغل بوحداته بكل من الفحص والناظور.

من جانبه، عبّر رئيس شركة « أوتوليف » « Autoliv » أوروبا فريدشوف أولدورف عن سعادته بافتتاح هذا المشروع الجديد تم إنجازه وفق مواصفات فنية وبيئية عالمية، مشيرا إلى أن المؤسسة تتجه نحو إنتاج عجلات قيادة السيارات لأغلب الماركات العالمية وأن توسعة نشاطها يعد رسالة هامة للراغبين في الاستثمار في تونس.

كما أكد رئيس شركة « أوتوليف » « Autoliv » أوروبا أن نجاح شركة أتوليف منذ تأسيسها في تونس يؤكد مرة أخرى على التعاون المثمر بين البلدين.

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