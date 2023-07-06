رئيسة الحكومة تلتقي رئيس مؤسسة فداء

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر.

وتناول اللقاء أهم الآليات العملية لتيسير شروع مؤسسة فداء في ممارسة مهامها، إضافة إلى التعرض إلى إجراءات وصيغ التنسيق لإحالة ملفات ضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على دعم المؤسسة بالموارد البشرية والمادية، من مختلف الهياكل العمومية، حتى يتسنى تعهدها بالملفات الراجعة لها بالنظر في أفضل الٱجال الممكنة.

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