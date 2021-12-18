رئيسة الحكومة تلتقي عددا من أطفال المراكز المندمجة

تم اليوم السبت، تنظيم زيارة خاصة لأطفال المراكز المندمجة لكل من باجة والكاف ومقرين للاطلاع على مقر رئاسة الحكومة، وذلك في إطار انفتاح رئاسة الحكومة على محيطها الخارجي وبالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

واستقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، صباح اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، أطفال المراكز المندمجة بمكتبها كما تجولت معهم في أرجاء قصر الحكومة حيث تعرفوا على معمار هذا القصر ومحتوياته وبالخصوص تاريخه.

ومثلت هذه الزيارة فرصة للأطفال للاطلاع على مختلف قاعات قصر الحكومة بالقصبة، كما انها كانت مناسبة للحديث مع رئيسة الحكومة التي استمعت لمشاغلهم واقتراحاتهم.

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