رئيسة الحكومة تلتقي مفتي الجمهورية هشام بن محمود

اخر تحديث : 10/01/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

بودن ومفتي الجمهورية

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة بمفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود.
وهنأت رئيسة الحكومة مفتي الجمهورية الجديد بتولي هذا المنصب، متمنية له النجاح والتوفيق في مهامه على رأس ديوان الإفتاء التونسي، مذكرة في هذا الاطار بدور هذه المؤسسة العريقة في التصدي لتيارات التطرف والانغلاق والمحافظة على قيم التسامح والإخاء والتكافل.
وأكدت رئيسة الحكومة على دعم ومساندة الحكومة لعمل ديوان الإفتاء لصيانة مكاسبنا والسير وفق المنهج الإسلامي الزيتوني المتفتح والمتسامح الذي يبني الأوطان ويحصن الناشئة والأجيال القادمة من كل اشكال الغلو والتطرف.


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