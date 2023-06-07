رئيسة الحكومة تواكب انطلاق الاختبارات الكتابية لبكالوريا 2023

واكبت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الأربعاء 07 جوان 2023، انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان بكالوريا 2023 بمعهد بوقطفة بسيدي حسين السيجومي بمدينة تونس العاصمة، خلال زيارة أدتها رفقة وزير التربية محمد علي البوغديري.

واطّلعت رئيسة الحكومة، على الاجراءات المتخذة لتنظيم عملية توزيع مواضيع اختبار مادة الفلسلفة وعاينت استعدادات الاطار التربوي بالمعهد لتنظيم الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا.

وتحدّثت نجلاء بودن بالمناسبة لدى حلولها بداية من الساعة السابعة و15 دقيقة إلى المعهد الى التلاميذ المترشّحين قبيل انطلاق أول اختبار يخوضونه في هذه الدورة، وعبّرت عن أملها في تحقيقهم النجاح خلال الدورة الرئيسية.

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