رئيسة الحكومة تُؤدي زيارة تفقدية إلى مطار تونس قرطاج

أدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بعد ظهر اليوم الجمعة، زيارة تفقدية إلى مطار تونس قرطاج الدولي حيث اطلعت على ظروف سير العمل بهذا المرفق الوطني، وعاينت مدى جاهزية مختلف الفضاءات والمصالح ونقاط العبور والاستقبال، مرفوقة بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزير النقل ربيع المجيدي والمديرة العامة للديوانة التونسية نجاة الجوادي.

وعاينت رئيسة الحكومة مختلف الفضاءات والمصالح الديوانية والأمنية ونقاط استقبال المسافرين ومراحل إجراءات عبورهم، إضافة إلى الاطلاع على جاهزية القاعة الشرفية للمطار بعد تهيئتها. كما استمعت من المشرفين على مطار تونس قرطاج الدولي إلى آخر الاستعدادات الموضوعة في هذا الإطار بما يضمن حسن استقبال الوافدين والسياح وضيوف تونس خاصة خلال هذه الفترة التي تقبل فيها بلادنا على تنظيم ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا « TICAD 8″ يومي 27 و28 أوت الجاري.

وشددت رئيسة الحكومة على أهمية تأمين أفضل ظروف النجاح لاستقبال ضيوف تونس، داعية بهذه المناسبة إلى ضرورة مضاعفة المجهودات لبلوغ أقصى درجات الجاهزية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك حرصا على تقديم صورة مضيئة لبلادنا خاصة في هذه المناسبة الدولية الهامة التي حُضيت بلادنا بشرف تنظيمها.

كما أثنت رئيسة الحكومة على المجهودات التي تبذلها مختلف الفرق الأمنية والديوانية والإدارية بالمطار، مؤكدة ضرورة مزيد العمل على حسن تأمين استقبال ضيوف تونس في أفضل الظروف.

كما دعت رئيسة الحكومة الى ضرورة توفير افضل الظروف لتأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج وتسهيل كل الاجراءات حتى يعودوا الى بلدان اقامتهم دون تعطيلات.

وكان لقاء جمع صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيسة الحكومة بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزير النقل تناول آخر الاستعدادات اللوجستية والتقنية على مستوى الوزارتين المتعلقة باستقبال المشاركين في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا بتونس.

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