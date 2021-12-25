رئيسة الحكومة تُؤكّد دعمها للتلفزات الخاصة وضمان أفضل الظروف لعملها

تحادثت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة مع وفد عن نقابة التلفزات الخاصة برئاسة مديرها التنفيذي سامح مطيبع.

وتطرق اللقاء إلى أهمية هذا المجال الحيوي وضرورة إيلاءه العناية اللازمة له في ظل مناخ الحريات والتعدد وحرصا على دعم تطوير مشهد إعلامي متنوع يتسم بالانفتاح إضافة إلى العمل على ضمان ديمومة المؤسسات الإعلامية وحقوق العاملين بها.

كما تناول اللقاء عددا من الإشكاليات التي تعترض مؤسسات التلفزات الخاصة حيث عبرت رئيسة الحكومة على دعمها للقطاع وضمان أفضل الظروف لعملها وتجاوز الصعوبات المقترحة والتي تحول دون تطور مضامينها وانتاجها ومواردها واستقلاليتها وتعزيز مبادئ حرية التعبير خدمة للمشهد الإعلامي البصري وقطاع الإعلام عموما.

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