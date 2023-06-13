رئيسة الحكومة تُشارك في قمة عالم العمل بجنيف

تُشارك رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان انطلاقا من اليوم الثلاثاء 13 جوان والى غاية يوم الخميس 15 جوان 2023، في أشغال قمة عالم العمل التي تنظمها منظمة العمل الدولية OIT بجنيف.

وستُجري رئيسة الحكومة بهذه المناسبة عدة لقاءات هامة على هامش قمة عالم العمل مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة ومع عدد من رؤساء المنظمات الأممية في جنيف والكفاءة العليا التونسية العاملين بها.

وستُركز هذه القمة التي تنعقد تحت شعار « العدالة الاجتماعية للجميع » على الدور المركزي للعدالة الاجتماعية في بناء عالم اكثر استدامة وانصاف، كما ستكون مناسبة هامة للنقاش من أجل مشروع انشاء تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية.

كلمات البحث :جنيف;رئيسة الحكومة;قمة عالم العمل