رئيسة الحكومة تُكرّم عددا من حرفيي اللباس التقليدي

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الاربعاء 16 مارس 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، على موكب لتكريم عدد من الحرفيين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي، وذلك بحضور وزير السياحة محمد المعز بلحسين، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

وثمنت رئيسة الحكومة مجهودات الحرفيين ومهنيي قطاع الصناعات التقليدية في النهوض بهذا القطاع والمحافظة على ديمومته والحرص على ترويج المنتجات التونسية التقليدية بالخارج باعتبارها رمزا للأصالة والعراقة.

كما أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة إيلاء قطاع الصناعات التقليدية الأهمية اللازمة والرفع من مردوديته الاقتصادية وقدرته التسويقية باعتباره قطاعا حيويا يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمجال السياحي، وخاصة قطاعا مشغلا يوفر مواطن شغل جديدة.

وسلمت نجلاء بودن رمضان بهذه المناسبة الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية للحرفي محمد الهمامي المختص في صنع منتوجات من الخيزران، والجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية للحرفي جلال عايدي المختص في صنع منتوجات من التين الشوكي.

كلمات البحث :اللباس التقليدي;تكريم;رئيسة الحكومة