رئيسة الحكومة وحاكم دبي يُؤكّدان ضرورة اكتشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون الاقتصادي

مثل بحث علاقات التعاون الثنائي وآفاق تطويره في شتى المجالات، أبرز محاور اللقاء الذي دار بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2023 المنعقدة بدبي بالامارات العربية المتحدة.

ورحّب محمد بن راشد آل مكتوم برئيسة الحكومة التونسية، في مستهل اللقاء وأعرب عن خالص تمنياته لبلادنا، قيادةً وشعباً، بمزيد من التقدم والازدهار. وأبلغت رئيسة الحكومة ، حاكم دبي تحيات رئيس الجمهورية قيس السعيد وتمنياته لدولة الامارات بمزيد الرقي والتقدم مؤكدة على عمق الروابط الأخوية وعراقة العلاقات التونسية الإماراتية والرغبة في مزيد تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة منها الاقتصادية والاستثمارية، وإبراز استعداد بلادنا لعقد الدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية الإماراتية بتونس لمواصلة دراسة فرص التعاون الثنائي المثمر بين البلدين ودفع نسق تقدم المشاريع المشتركة.

وأكد الجانبان على أهمية تكثيف المشاورات الثنائية، في اتجاه الاستغلال الامثل للفرص المتاحة بالبلدين، واكتشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون الاقتصادي، مؤكدين ضرورة الارتقاء بمجالات التعاون لا سيما في القطاعات الحيوية على غرار الطاقة والتكنولوجيا، وتعزيز فرص الاستثمار ودفع التبادل التجاري، بما يخدم مصلحة الشعبين.

وثمنت رئيسة الحكومة، جهود دولة الإمارات لتأمين تنظيم متميز للقمة العالمية للحكومات في دورتها العاشرة، مبرزة أهمية هذا الحدث السنوي في خلق فرص لقاء لصناع القرار عبر العالم، قصد تبادل الخبرات والتجارب في شتى المجالات، والتباحث بشأن التحديات المطروحة والقضايا التي تواجهها البشرية، والتفكير في الحلول المبتكرة الكفيلة بتجاوزها مع الاستعداد الامثل للمستقبل.

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