رئيسة الحكومة ونظيرها المصري يبحثان علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم الجمعة، بقصر الحكومة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 12 و13 ماي الجاري للمشاركة في أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية و المنتدى الاقتصادي لأصحاب الأعمال من البلدين.

وأكّدت رئيسة الحكومة خلال اللقاء أهميّة هذه الزيارة في دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين تونس ومصر في عدد من المجالات وفتح آفاق جديدة لها في مجالات استثمارية واعدة، مبرزة العمل على ضرورة استعادة نسق علاقات التعاون والرقي بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة.

وتطرق اللقاء أيضا إلى النتائج والتوصيات الهامة المنبثقة عن أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري والتي من شأنها دعم الشراكات الاستثمارية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين والتأكيد في هذا السياق على الحرص المشترك على تعزيز أطر هذا التعاون والشراكات البينية التي تخدم أسواق واقتصاديْ الجانبين.

كما نوّهت رئيسة الحكومة بأهمية أشغال اللجان المشتركة وباتفاقيات التعاون بين تونس ومصر في قطاعات جديدة والتي ينتظر الانطلاق في تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وبدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري حرص القيادة والحكومة في مصر على مزيد تعزيز علاقات التعاون ورفعه الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مؤكدا على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة وما سينبثق عنها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم سيعمل الطرفان على تفعيلها تجسيدا للارادة السياسية العليا بالدفع بالعلاقات الاخوية بين تونس ومصر.

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