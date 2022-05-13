رئيسة الحكومة ونظيرها المصري يحتفيان بسنة الثقافة التونسية المصرية

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وبحضور وفدي البلدين مساء امس الخميس، بدار الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة على تدشين معرض فنون الخط العربي وذلك ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية التي أقرتها اتفاقية اليونسكو لسنة 2003.

كما أشرفت رئيسة الحكومة ونظيرها المصري على تدشين معرضيْ الكتاب والخزف التونسي قبل حضور حفل ثقافي فني أقيم بالمناسبة على شرف ضيوف تونس تم احياؤه بمسرح الأوبيرا بمدينة الثقافة.

يُشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يُؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 12 و13 ماي الجاري .

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