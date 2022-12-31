رئيسة الحكومة ووزير الصحة يزوران المقيمين بمعهد صالح عزيز

زارت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم السبت، مرفوقة بوزير الصحة علي مرابط، معهد صالح عزيز بالعاصمة، وذلك بمناسبة السنة الادارية الجديدة.

وعادت رئيسة الحكومة المقيمين بقسم جراحة الرجال والنساء بمعهد صالح عزيز، واطلعت على ظروف اقامتهم، واستمعت الى مطالبهم ومشاغلهم.

كما تحادثت بودن مع الإطارات الادارية والطبية وشبه الطبية حول الخدمات المسداة، مؤكدة أهمية الدور الذي يقومون به في سبيل تحسين ظروف الرعاية والعلاج، وشكرتهم على ما يبذلونه من مجهودات من اجل علاج المرضى وتوفير أفضل ظروف الراحة لهم.

وأكدت رئيسة الحكومة على الدور الكبير الذي يلعبه معهد صالح عزيز منذ الستينات منوهة بما يبذله الاطار الطبي من مجهودات هامة من اجل علاج المرضى في كل الاوقات والظروف، وتمنت لكل الحاضرين سنة ادارية طيبة ولبلادنا مزيد التقدم والازدهار.

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