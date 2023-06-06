رئيسة الوزراء الإيطالية تزور تونس اليوم



تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تونس اليوم الثلاثاء، للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وكانت ميلوني قد وصفت في مقابلة متلفزة مساء أمس الوضع التونسي بـ « الدقيق للغاية » ، محذرة من « سيناريو مقلق » في حالة سقوط الحكومة جراء الوضع الاقتصادي المتدهور وتداعيات ذلك على بلادها من ناحية تدفقات الهجرة.

وقالت ميلوني: « تونس في وضع دقيق للغاية، فهي تخاطر بالتخلف عن السداد المالي و إذا سقطت الحكومة التونسية، فيمكننا أن نعيش سيناريو مقلق، إنه سيناريو نعمل لتجنبه. إنها مهمة ينبغي القيام بها على المستوى الدولي ولا يمكن لأحد أن يفكر في أنه يمكنه إيقاف الرياح بيديه » ، وفق تعبيرها.

كلمات البحث :تونس;رئيسة الوزراء الإيطالية;زيارة