رئيسة الوزراء الإيطالية تزور تونس اليوم

اخر تحديث : 06/06/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مليوني رئيسة الوزراء الإيطالية
تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تونس اليوم الثلاثاء، للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وكانت ميلوني قد وصفت في مقابلة متلفزة مساء أمس الوضع التونسي بـ « الدقيق للغاية » ، محذرة من « سيناريو مقلق » في حالة سقوط الحكومة جراء الوضع الاقتصادي المتدهور وتداعيات ذلك على بلادها من ناحية تدفقات الهجرة.
وقالت ميلوني: « تونس في وضع دقيق للغاية، فهي تخاطر بالتخلف عن السداد المالي و إذا سقطت الحكومة التونسية، فيمكننا أن نعيش سيناريو مقلق، إنه سيناريو نعمل لتجنبه. إنها مهمة ينبغي القيام بها على المستوى الدولي ولا يمكن لأحد أن يفكر في أنه يمكنه إيقاف الرياح بيديه » ، وفق تعبيرها.


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