رئيسة مجلس ادارة كناوف: ظروف العمل في تونس تساعد على النجاح والتطور

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم الخميس 13 جانفي 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيسة مجلس ادارة مؤسسة « كناوف » الألمانية اليزبيت كناوف، المختصة في مجال الجبس « KNAUF » بحضور سفير ألمانيا بتونس بيتر بروغل.

وثمنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة، نجاح هذه الشركة وتطورها وخاصة دورها الاجتماعي والثقافي في محيطها بكل من تطاوين والمكناسي، ذلك ان هذه الشركة بعثت مراكز تكوين للشباب والمعطلين عن العمل، هذا إضافة لمركز ثقافي، مؤكدة ان نجاح هذه المؤسسة هو رسالة إيجابية لكل المستثمرين الأجانب للاستثمار في بلادنا.

من جهتها، قدمت رئيسة مجلس ادارة مؤسسة « كناوف » الألمانية اليزبيت كناوف، فكرة عن تطور مؤسستها، مؤكدة ان ظروف العمل في تونس تساعد على النجاح والتطور خاصة انها وجدت كل التفهم والتنسيق من السلط الجهوية والمركزية.

وعبرت رئيسة مجلس إدارة الشركة عن رغبتها في توسيع المشروع والترفيع في الطاقة الإنتاجية سواء المخصصة للتصدير أو للسوق المحلية مما سيساعد على خلق مواطن شغل جديدة.

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