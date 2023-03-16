رئيسة وزراء إيطاليا: عواقب أزمة تونس مقلقة للغاية ليس لإيطاليا فقط

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في معرض حديثها بمجلس النواب عن أزمة تدفقات المهاجرين نحو سواحل بلادها الجنوبية يوم الأربعاء، أن إيطاليا ستُطالب في الأسابيع المقبلة « بردود فورية » على المستوى الاوروبي « لدعم دول شمال إفريقيا وعلى رأسها تونس » لأنها تعيش أزمة اقتصادية ومؤسساتية، وفق قولها.

وأضافت ميلوني بأن تونس تواجه أزمة عميقة مع عواقب يمكن أن تكون مقلقة للغاية لإيطاليا وليس فقط إيطاليا.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يوم الاثنين المقبل الوضع في تونس، حسبما أفاد الجهاز التنفيذي الأوروبي.

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