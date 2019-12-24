رئيس اتّحاد الفلاحة: سعر 5500 للتر الواحد من زيت الزيتون مضر للفلاح

اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري « عبد المجيد الزار » في كلمة له عبر الصفحة الرسمية للاتحاد اليوم الثلاثاء، أن خطاب وزارة الفلاحة يُراهن على الشعبوية مع المستهلك على أساس أن ثمن زيت الزيتون سيُباع بـ 5500 للتر الواحد من الفلاح .

وأكد « الزار » وجود إرادة من وزارة الفلاحة للتخلي عن دور الدولة دون أن يقوم ديوان الزيت بدوره.

وشدد رئيس اتحاد الفلاحة على أن سعر 5500 للتر الواحد من زيت الزيتون مضر للفلاح لأن سعر التكلفة أكثر من ذلك بكثير .

كلمات البحث :اتّحاد الفلاحة;الفلاح;زيت الزيتون