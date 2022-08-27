رئيس الاتحاد الإفريقي: نتأسف لغياب المغرب عن « تيكاد »

أعرب الرئيس السنغالي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي ماكي سال خلال كلمة له في قمة تيكاد 8 الملتئمة بتونس اليوم السبت، عن أسفه لغياب تمثيلية المغرب خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا، التي تنعقد يومي 27 و28 أوت الجاري بتونس العاصمة.

وقال الرئيس السنغالي « نتأسف أن يعقد هذا الاجتماع بغياب المغرب… عنصر من عناصر الاتحاد الإفريقي »، متابعا: « نتمنى أن يجد هذا المشكل طريقه لحل دائم مستقبلا، للاستمرار الجيد للحدث وشراكتنا ».

وكان المغرب قد قرر عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، ، والاستدعاء الفوري لسفيره بتونس للتشاور، عقب استقبال الرئيس قيس سعيد أمين التنظيم الانفصالي لزعيمه إبراهيم غالي، فيما عبرت تونس عن رفضها للبيان مستدعية سفير تونس بالرباط للتشاور أيضا.

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