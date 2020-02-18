رئيس البرلمان يلتقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة

استقبل راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020، بقصر باردو عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة.

وقدّم رئيس الهيئة التقرير السنوي الذي يتضمّن أهم أنشطتها القضائية والاستشارية والتحسيسيّة والإعلاميّة، مؤكدا تحقيق مكاسب ثمينة لتونس ومسارها الديمقراطي خصوصا على مستوى تعامل الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى جانب الإنفتاح التدريجي لهذه الهياكل في النشر التلقائي للمعلومة او الإستجابة لمطالب النفاذ.

وأشاد رئيس مجلس نوّاب الشعب على أهمية دعم الثقافة الجديدة الهادفة إلى الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، إلى جانب تشريك المواطنين في هذه العمليّة التي ستفضي « لإعادة بناء الثقة مع مؤسّسات الدولة » وإضفاء المزيد من الشفافيّة على مختلف أعمالها.

كلمات البحث :البرلمان;لقاء;هيئة النفاذ إلى المعلومة