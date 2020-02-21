رئيس البرلمان يلتقي سفير الجزائر بتونس

التقى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ظهر اليوم الجمعة 21 فيفري 2020، بقصر باردو عزوز باعلال سفير الجزائر بتونس .

ووجّه السفير التحية باسم الشعب الجزائري والبرلمان لرئيس المجلس، مؤكّدا أن « تونس والجزائر شعب واحد » وتربطهما علاقات تاريخية وأخوية « أزليّة » . كما وجّه له دعوة رسمية لزيارة الجزائر.

وأكّد رئيس المجلس أن العلاقات المثاليّة بين البلدين « ستكون نموذجا ودافعًا لتوحيد الصفّ المغاربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة » .

ونوّه الغنوشي بمجهودات الجزائر في دعم تونس، كما أثنى على التعاون القائم بين البلدين، داعيا الى تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية وتقوية العلاقات البرلمانية.

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