رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: ملتزمون بمواصلة دعم تونس وتمويل عديد المشاريع

عقد رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 3 جوان 2021 بمقر سفارة تونس ببروكسيل، جلسة عمل مع فارنر هوير، رئيس البنك الأوروبي للاستثمار.

ودعا رئيس الدولة إلى تعزيز علاقات الشراكة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار لا سيما عبر المساهمة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وفق صيغ وآليات مبتكرة، ومعاضدة الجهد الوطني لمجابهة جائحة كوفيد-19، وتعزيز دور البنك في تطوير المؤسسات التربوية وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما أعرب رئيس الجمهورية عن تطلع تونس إلى مساهمة البنك في تمويل مشاريع كبرى على غرار مدينة الأغالبة الصحية والقطار السريع.

ومن جانبه، جدد فارنر هويار التزام البنك الأوروبي للاستثمار بمواصلة دعم تونس وتمويل مشاريع في مجالات ذات أولوية على غرار النقل والتربية والطاقات المتجددة والبنية الأساسية والتعليم والرقمنة بالرغم من الظرف الاقتصادي العالمي الدقيق نتيجة تواصل انتشار جائحة كوفيد-19.

كما أبدى المتحدث اهتمام البنك بالمساهمة في تمويل المشاريع الرئاسية المعروضة.

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