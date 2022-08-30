رئيس « البوليساريو » يتوجّه برسالة لقيس سعيّد

أشاد رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، بنجاح تونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، في احتضان قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا (تيكاد) في طبعتها الثامنة، معتبرا أن تونس قدّمت أروع مثال لإفريقيا والعالم على اقتدار وكفاءة هذا البلد والشعب على رفع التحدي مهما بلغت صعوبته.

وعبر غالي في رسالته إلى نظيره التونسي في ختام أشغال قمة التيكاد 8، عن أصدق آيات الشكر والتقدير والامتنان، على ما حظي به من كريم الوفادة وحرارة الاستقبال، ومن خلاله إلى تونس قاطبة حكومة وشعباً.

وأشادت الرسالة بشكل خاص بما تميز به الرئيس قيد سعيد، من التزام واحترام وتقيد كامل بمبادئ ومقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقراراته عامة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالشراكات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها، مشيرا إلى أن هذا الموقف، لا يكتفي بالتمسك المشروع بسيادة تونس وقرارها المستقل، بل يضع مصلحة ووحدة وانسجام إفريقيا وبلدانها وشعوبها فوق كل اعتبار، وينسجم مع المنطلقات التي وضعها الآباء المؤسسون للمنظمة القارية والتي تأسس عليها فيما بعد الاتحاد الإفريقي، والتي تركز على الشخصية الإفريقية وكرامة الأفارقة ومكانتهم كشريك محترم وملتزم وليس كتابع خانع.

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