رئيس الجمهورية: أشعر بأنني من كوكب آخر حين استمع إلى المغالطات والافتراءات

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمة له مساء اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، أنه يشعر في بعض الأحيان بأنه من كوكب آخر حين يستمع إلى المغالطات والافتراءات ومع ذلك ظلّ صامدا ثابتا بالرغم الشعور المستمر بالألم والمرارة، على حد تعبيره.

وقال سعيد إن السنة الحالية لم تكن عادية على كل المستويات لا في تونس فحسب بل في العالم كلّه.

كما أضاف رئيس الجمهورية « ما تزال إلى اليوم الترتيبات متواصلة لإدخال تحويرات على حكومة المشيشي أو اللجوء الى توجيه لائحة لوم ضدّها، حكومات تتعاقب ومشاورات تتواصل ومناورات تحبك وأعمال تصرّف في الماضي والمضارع والمستقبل من أجل تحقيق توازنات بعضها ظاهر وأكثرها خفيّ ».

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