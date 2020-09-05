رئيس الجمهورية: التعليم حق للجميع على قدم المساواة كالماء والهواء

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم العلم مساء اليوم السبت، على أن الدولة مجبرة على ضمان الحق في التعليم، موجها أسمى عبارات الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح السنة الدراسية معتبرا إياهم بمثابة الجنود في ساحة الوغى.

وبين سعيّد بأنه ليس من قبيل الصدقة أن تكون نسب النجاح مرتقعة في جهات وضعيفة في جهات أخرى، مؤكدا أن فالفقر والبؤس والحرمان والمسافات الطويلة الفاصلة بين المسكن والمؤسسات التربوية كانت من أسباب هذه النتائج.

وقال سعيّد إن « من يدعو للمساواة في مجالات أخرى ليتذكر المساواة في جوهرها ومقصدها، مشددا على حق الجميع في التعليم على قدم المساواة كالماء والهواء.

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