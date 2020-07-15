رئيس الجمهورية: الدولة فوق كل اعتبار ولا مجال للمساس بكرامة أي كان

أكدت رئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد استقبل اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020، بقصر قرطاج كلا من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.

وأعلن رئيس الدولة خلال اللقاء عن تلقيه صبيحة هذا اليوم من إلياس الفخفاخ استقالته من رئاسة الحكومة .

وكان اللقاء قد خصص لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية والتأكيد على وجوب وضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور. كما جدد حرصه على عدم الدخول في صدام مع أي كان، مذكّرا بأن الدولة فوق كل اعتبار وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها مضيفا أنه لا مجال للمساس بكرامة أي كان.

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