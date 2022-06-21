رئيس الجمهورية: السلطة للشعب التونسي والبقية وظائف وليست سلطًا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح إعلامي خلال حضوره بمطار تونس قرطاج الدولي لتوديع الحجيج التونسيين في أولى رحلاتهم إلى البقاع المقدسة صباح اليوم الثلاثاء، أن السلطة للشعب والبقية وظائف وليست سلطًا، مبرزا بأن الدستور الجديد سيتضمن الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية.

واعتبر سعيد أن أهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو التوازن بين السلط ثم الاستجابة لمطالب التونسيين، مؤكدا أنّ ما حصل منذ 2014 هو تفكيك للدولة.

كما شدد الرئيس على أنه لا بُدّ من وضع حدّ للاحتكار والتنكيل بالتونسيين، مبرزا بأنه لا يُمكن تحقيق العدل إلا بقضاء مستقل نزيه.

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