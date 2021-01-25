رئيس الجمهورية: المنظومة القائمة سعت بكل الوسائل لإجهاض أي مبادرة قمت بها

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين، على أن المنظومة القائمة سعت بكل الوسائل والطرق إلى إجهاض أي مبادرة قام بها استجابة لنداء الواجب الذي تقتضيه المسؤولية وتقتضيه مصلحة الشعب التونسي .

وقال سعيد في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن القومي: « لولا واجب التحفظ لذكرت ما حصل حتى مع عواصم أجنبية ومع دوائر مشبوهة في الخارج ومنها محاولات إفشال مشروع قرار مجلس الأمن الذي تقدم به وكان هناك من يعمل على إفشاله من تونس فضلا عن السباق ضد الساعة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج.

وشدد رئيس الجمهورية على أنه من مصلحة البعض تحت مسمى أسباب واهية أن يتقاسم مع الناهبين ما نهبوه .

واعتبر سعيد بأن الدستور الحالي وضع الأقفال تقريبا في كل فصل وباب وترك باب التأويلات التي غذّتها الممارسات المتعارضة.

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