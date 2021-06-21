رئيس الدولة: انتقلنا من الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد المُتحكم من وراء الستار

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الاثنين 21 جوان 2021 بقصر قرطاج، لطفي زيتون.

ومثّل هذا اللقاء فرصة لتباحث الأوضاع العامة في البلاد، وإثارة بعض القضايا السياسية والإجتماعية والقانونية.

كما كانت هذه المحادثة مناسبة لرفع بعض الإلتباسات، ومنها خاصة أن رئيس الدولة لا يوزّع صكوك الوطنية ولا ينزعها عن أحد، بل أشار في مختلف محادثاته إلى أنه حتى يكون الحوار وطنيا يجب أن يشارك فيه ممثلون عن الشباب من كلّ أنحاء الوطن.

وأشار سعيد إلى أنه تم اليوم الانتقال من الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد المُتحكم من وراء الستار

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