رئيس الجمهورية في زيارة إلى ثكنة بوشوشة

أدّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020، زيارة للإدارة العامة لوحدات التدخل بثكنة بوشوشة، وقد مثلت الزيارة مناسبة شارك فيها مائدة الإفطار مع ثلة من الإطارات العليا بوزارة الدّاخلية وأعوان وحدات التدخّل من مختلف الأسلاك.

ولدى حلوله حيى رئيس الدولة العلم على أنغام النشيد الوطني، وقد كان في استقباله بالخصوص وزير الداخلية هشام المشيشي، والمديرون العامون لمختلف الأسلاك، واطلع بالمناسبة على جاهزيّة واستعدادات الوحدات الأمنيّة، كما اطلع على ما يقوم به الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب من مجهودات للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا من ذلك بالخصوص توفير سيارة إسعاف مجهزة بكل المستلزمات ووضعها على ذمة أبناء الإدارة العامة لوحدات التدخل في تونس الكبرى ومختلف الجهات.

كما تابع رئيس الجمهورية استعراضا أمنيا لكل التشكيلات المتنقلة منها وحدة مكافحة الشغب والعنف ووحدات حفظ النظام إلى جانب تشكيلات لمختلف الإدارات منها حماية المنشآت والشخصيات وإدارة الفرق المختصة وإدارة مجابهة الإرهاب.

وتابع رئيس الدولة كذلك تمارين ميدانية تكتيكية لمختلف إدارات وحدات التدخل، تعكس جاهزية الوحدات لكل الطوارئ. وأثنى على المجهودات الكبيرة لإطارات وأعوان هذه الوحدات في الذود عن الوطن وتفانيهم في أداء الرسالة الأمنية النبيلة المناطة بعهدتهم.

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