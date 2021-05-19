رئيس الجمهورية: كلّما ازداد نص إلا وازداد معه لص

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في حوار على فرانس 24 بثّته القناة اليوم الأربعاء، أن تونس لا ينقصها أي شيء وتتوفر فيها كل الثروات، مشيرا إلى أنه كلما ازداد نص في تونس إلا وازداد معه لص .

ودعا الرئيس للانتقال من دولة القانون ونصوص دستورية وقانونية بوجه عام لا أثر لها في الواقع إلى مجتمع القانون .

وشدد سعيد على أنه حينما يكون المسؤول مسؤولا أمام المواطن سنرى مناخا سياسيا نقيا في تونس .

واعتبر سعيد أنه لا يُمكن وضع حد للفساد المستشري كأسراب الجراد إلا إذا كان هناك قضاء عادل، مشيرا إلى أن السياسة حين تتسلل إلى أرائك القضاة لا عدل على الإطلاق.

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