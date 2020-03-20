رئيس الجمهورية: لا بد من قرارات إضافية لمحاصرة «جائحة كورونا»

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الجمعة، على أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها وعلى ضرورة أن ينظر المجلس في قرارات إضافية لمحاصرة جائحة كورونا والقضاء عليها.

وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه القرارات في ختام أعمال المجلس .

وأكد الرئيس ما يلي:

- أمام تفاقم الأرقام المتعلقة بتفشي فيروس كورونا تبين أنه لا بد من اتخاذ قرارات إضافية حتى نحاصر الجائحة ونقضي عليها.

- سنؤمن المرافق العمومية والخدمات الأساسية للجميع وسنؤمن الأغذية لفئة من التونسيين ممن حياتهم مرتبطة بالعمل اليومي.

- سنتصدى لمن يحاولون الإثراء بتجويع التونسيين والتونسيات و سنلاحقهم قضائيا.

- شكر القوات المسلحة والأمن والديوانة وأعوان الطيران وكل الشباب المتطوعين على الاستماتة في التصدي للجائحة.

- دعوة المنظمات العالمية والامم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات متناسقة مع قرارات الدول.

- لابد من حد أدنى من التنسيق على المستوى العالمي حتى لا يبقى المواطنون عالقين بعد قرار غلق الحدود.

- لا مجال لأخذ قرارات من اي سلطة محلية أو جهوية دون الرجوع إلى السلطة المركزية والتنسيق معها.

- هناك دولة واحدة موحدة ولا مجال في تونس لمن يريد أن يضعف الدولة ومؤسساتها.

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