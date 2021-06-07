رئيس الجمهورية: من يُقاوم الفساد هو الذي يتم إعفاءه

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين 7 جوان 2021 بقصر قرطاج، عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقال اليوم، الذي أطلع رئيس الدولة على كل الصعوبات التي وجدها وواجهها وعلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته، فضلا عن الجوانب القانونية التي لم يقع احترامها في قرار الإقالة.

وعبر سعيد عن استنكاره لقرار الإقالة، معتبرا أن من يُقاوم الفساد ويتصدى له هو الذي يتم إعفاءه .

واعتبر الرئيس أنه كان من المتوقع أن يتم إعفاءه لأنه أثار جملة من القضايا وقدم جملة من الإثباتات المتعلقة بعدد من الأشخاص ومن بينهم الذين تم رفض أداءهم اليمين الدستورية من تعلقت بهم قضايا فساد وهناك من له قضية أمام القطب المالي.

وبين سعيد بأن هناك بعض الأشخاص الذين لهم ملفات فساد بالرغم من أن القضايا لم تُرفع ضدهم ولكن من الوثائق المتوفرة أنهم متورطون أو يتخفون وراء عدد من الأشخاص.

وشدد الرئيس على أن الفساد لا يُقاوم بالآليات التي وضعوها لإخفاء عدد من الملفات ولكن بآليات أخرى.

وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت في بلاغ لها اليوم، أنه تقرر تعيين عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي سيدعى الى مهام أخرى.

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