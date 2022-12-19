رئيس الجمهورية: نسبة المشاركة في الانتخابات لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. وتناول اللقاء سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية وجدول أعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد خلال هذا الأسبوع وسيتم التداول فيه خاصة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة.

وشدد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار ، على ضرورة تحقيق التوازنات المالية المنشودة بالرغم من الصعوبات التي تشهدها تونس نتيجة للأوضاع التي كانت سائدة لمدة عقود وخاصة في السنوات العشر الأخيرة، هذا إلى جانب التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم.

وأكد رئيس الدولة على أن تكون المقاربة قائمة خاصة على العدل الاجتماعي كما ينصّ على ذلك الدستور.

وتناول اللقاء جملة من المواضيع أهمها الدورة الأولى لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى عدد من ردود الفعل من قبل بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئا تركز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب القادم في حين أن نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين، ومثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك فضلا عن تورط البعض في قضايا لا تزال جارية أمام المحاكم مردود على أصحابه بكل المقاييس بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول.

ومن المفارقات التي تشهدها تونس هذه الأيام أن الذين يحاولون التسلل بأي طريقة كانت فيهم فضلا عن المتورطين في قضايا عمالة وفساد من لم يفز في الانتخابات التشريعية الماضية إلا ببضع عشرات من الأصوات أو ببقية باقية منها نتيجة لطريقة الاقتراع التي كانت معتمدة.

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