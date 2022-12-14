رئيس الجمهورية وحرمه يُشاركان في حفل عشاء أقامته رئيسة مجلس النواب الأمريكي

شارك رئيس الجمهورية قيس سعيد وحرمه، مساء يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، في حفل العشاء الذي أقامته نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، على شرف رؤساء الدول الإفريقية وعقيلاتهم وذلك في إطار فعاليات قمة قادة الولايات المتحدة الاميركية وافريقيا في دورتها الثانية المنعقدة بواشنطن.

والتقى رئيس الجمهورية، بالمناسبة، برئيسة مجلس النواب الأمريكي وبعض أعضاء المجلس، كما تحادث مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الافريقية المشاركين في القمة.

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