رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الجزائري يبحثان فتح آفاق جديدة للتعاون

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، مبعوثا خاصا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى رئيس الدولة.

وتطرقت المحادثة إلى الروابط الأخوية الوطيدة القائمة بين تونس والجزائر والحرص المشترك على مزيد تدعيمها وفتح آفاق واعدة للتعاون وفق رؤى وتصورات جديدة، فضلا عن تعميق الحوار وتكريس سنة التشاور المتواصل والتنسيق المستمر.

ومثل هذا اللقاء مناسبة لمتابعة مخرجات القمة العربية الأخيرة المنعقدة بالجزائر، ولاستعراض جملة من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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