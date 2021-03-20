رئيس الجمهورية يأذن بتركيز مخبر عسكري متنقل في سليانة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم السبت 20 مارس 2021، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أذن بتركيز المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية بسليانة، وذلك في ظل تفاقم الوضع الوبائي في مدينة سليانة ومعتمدية الكريب تحديدا .

وستقوم الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للصحة العسكرية غدا الأحد بتركيز هذا المخبر و ذلك بهدف القيام ب200 تحليل يوميا لتقصي الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا إلى حين السيطرة على هذا الوباء وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة.

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