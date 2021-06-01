رئيس الجمهورية يأذن بتركيز مخبر عسكري متنقل في القيروان

أسدى رئيس الدولة قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 1 جوان 2021، تعليماته بتركيز المخبر المتنقل للأمن البيولوجي التابع للإدارة العامة للصحة العسكرية بولاية القيروان، وذلك بالنظر إلى العدد المتفاقم من الإصابات بفيروس كوفيد-19 بولاية القيروان، ومتابعة للوضع الصحي العام في كامل تراب الجمهورية.

وقد تم مساء اليوم، التنسيق مع السلطات الجهوية المعنية لتركيز معدّات هذا المخبر.

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