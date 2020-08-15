رئيس الجمهورية يأذن بتوجيه طائرة عسكرية نحو الحامّة

تم صباح اليوم السبت 15 أوت 2020، بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد توجيه طائرة عسكرية على متنها فريق طبي من الصحة العسكرية ومحملة بمستشفى عسكري ميداني ومخبر جرثومي عسكري متنقل سيقع تركيزهما بالحامة من ولاية قابس.

ويأتي هذا القرار نظرا لما تشهده منطقة الحامة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وما يتطلبه الوضع من ضرورة دعم مجهودات الإطار الطبي وشبه الطبي الموجود بالجهة بهدف الحد من ارتفاع المصابين بهذه الجائحة.

وقد حضر عملية شحن المعدات بالمطار العسكري بالعوينة بالخصوص كل من وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي الاميرال عبد الرؤوف عطاء الله ومدير عام الصحة العسكرية أمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني.

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