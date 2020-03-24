رئيس الجمهورية يأمر باستكمال عمليات إجلاء التونسيين بالخارج

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري.

وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى دور وزارة الشؤون الخارجية في هذه الفترة الصعبة والدقيقة من أجل تحقيق الأولويات الوطنية خاصة في مجال حشد الدعم المالي لتونس وتوفير المعونات الصحية لمجابهة جائحة كورونا.

واطلع رئيس الدولة على الجهود التي قامت بها وزارة الشؤون الخارجية مع بقية الهياكل من أجل استكمال عودة التونسيين غير المقيمين العالقين في عدة أماكن في العالم.

وأسدى الرئيس تعليماته ببذل قصارى الجهد لاستكمال عمليات الإجلاء بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، مع الحرص على إلزام العائدين بالحجر الصحي فور وصولهم الى تونس.

كما تناول اللقاء سبل تفعيل دور تونس على المستوى الإقليمي والدولي وخاصة في ما يتعلق بالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلقة بدعوة الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها إلى تفعيل التضامن الدولي الدولي لمقاومة الجائحة وتداعياتها التي تتجاوز قدرات أي دولة في العالم.

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