رئيس الجمهورية يأمر بنشر قوات الجيش في كامل تراب الجمهورية



أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه سيتم نشر عدد أكبر من القوات العسكرية في كامل تراب الجمهورية التونسية مع تكثيف الدوريات ووضع نقاط أمنية وعسكرية في كل الأماكن، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الأمن و مقاومة كل التجاوزات وحث المواطنين على ملازمة بيوتهم واحترام الإجراءات التي تم اتخاذها تجنبا للتجمعات و التنقلات التي ليس لها أي مبرر.

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