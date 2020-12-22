رئيس الجمهورية يأمر بنشر وحدة مروحيات عسكرية بإفريقيا الوسطى

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، أمر رئاسي عدد 142 لسنة 2020 مؤرخ يوم 17 من الشهر الحالي، يقضي بنشر وحدة مروحيات عسكرية قوامها 125 جنديا، في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد والمتمركزة بجمهورية إفريقيا الوسطى من أجل تحقيق الاستقرار.

وستتكفل الوحدة المذكورة بمهام التدخل الجوي السريع والانقاذ والمراقبة، كما ستتولى تأمين وخفر التنقلات والاستطلاع الجوي ونقل الشخصيات والاخلاء الصحي تحت مظلة الأمم المتحدة.

وحُددت مدة انتشار الوحدة المذكورة لسنة واحدة ابتداء من يوم أمس الاثنين 21 ديسمبر 2020.

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