رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بحلول رمضان مع قادة دول عربية

تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وذلك في اتصال هاتفي جرى يوم أمس الخميس 23 أفريل 2020 .

وجدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جهته أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للرئيس قيس سعيد وتمنياته للشعب التونسي بموفور الصحة ولبلادنا بمزيد من التطور.

كما تبادل رئيس الجمهورية التهاني بحلول شهر رمضان المعظم خلال مكالمات هاتفية جرت يوم الخميس 23 أفريل 2020 مع كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني والملك الأردني عبد الله الثاني وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج.

وأعرب رئيس الدولة لقادة الدول العربية والإسلامية عن خالص تهانيه وتمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم بمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبهم أعرب قادة الدول الشقيقة عن تهانيهم لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة متمنين لبلادنا وللشعب التونسي مزيدا من الرقي والنجاح.

كما تلقى رئيس الجمهورية يوم أمس الخميس 23 أفريل 2020 مكالمة هاتفية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتم خلال هذه المكالمة تبادل التهاني بشهر رمضان المعظم، كما تم استعراض جملة من الذكريات المتعلقة بشهر رمضان ومنها حرب السادس من أكتوبر 1973 التي وافقت اليوم العاشر من شهر رمضان وحقق فيها الجيش المصري انتصارا عسكريا كبيرا باجتيازه لقناة السويس وتحطيمه لخط برليف.

وأكد الرئيس قيس سعيّد على أن شهر رمضان هو شهر جهاد النفس وشهر الانتصارات، معربا عن تمنياته بأن تجتاز الأمة والإنسانية كلها هذه الجائحة العالمية.

كما تم التطرق إلى المبادرة التونسية أمام مجلس الأمن والهادفة إلى اعتماد مقاربة عالمية في معالجة فيروس كورونا لأن هذا الوباء لم يستثن أحدا.

وعبّر الرئيس المصري عن دعمه ومساندته لهذا التصور ولهذا السعي حتى تكون الأمم المتحدة متحدة بالفعل في مواجهة خطر يهدد الإنسانية جمعاء.

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