رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع عدد من رؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية

تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الخميس 30 جويلية 2020، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك التهاني مع عدد من رؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية.
وفي هذا الإطار، جرت مكالمات هاتفية جمعت رئيس الدولة قيس سعيّد مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما تبادل رئيس الجمهورية التهاني مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
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