رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع عدد من رؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية

تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الخميس 30 جويلية 2020، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك التهاني مع عدد من رؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية.

وفي هذا الإطار، جرت مكالمات هاتفية جمعت رئيس الدولة قيس سعيّد مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

كما تبادل رئيس الجمهورية التهاني مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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