رئيس الجمهورية يتحوّل إلى مقر وزارة الداخلية

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الاربعاء 26 فيفري 2020، زيارة إلى مقر وزارة الداخلية حيث كان في استقباله وزير الداخلية وثلة من الإطارات الأمنية.

وتوجه رئيس الجمهورية بكلمة شكر فيها باسم الشعب التونسي الإطارات على ما يبذلونه من جهد لمقاومة الارهاب، مسديا تشجيعاته لمختلف الفرق والوحدات الأمنية لمواصلة اليقظة والحرص على أمن المواطنين.

وتأتي هذه الزيارة على إثر نجاح الوحدات الأمنية والعسكرية في عملية استباقية جرت أمس بمرتفعات القصرين وأسفرت عن مقتل عنصرين إرهابيين.

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