رئيس الجمهورية يقترح انجاز عدد من المشاريع بتونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 بقصر قرطاج، بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، الذي سلّم رئيس الجمهورية قلادة المنظمة من الطبقة الممتازة.

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذه المحادثة، على ضرورة تنويع الأنشطة السياحية حتى لا تقتصر فقط على السياحة الشاطئية ولتشمل السياحة الثقافية والسياحة الاستشفائية إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وغيرها.

كما أشار رئيس الدولة إلى عدد من المشاريع التي يُمكن إنجازها بتونس كالمركز العالمي لفنون الخطّ ومدينة الأغالبة الصحية، وتطرّق، أيضا، إلى بعض المشاريع التي أعدّها عدد من الشباب في تونس في المجال السياحي.

وتناول اللقاء، أيضا، موضوع السياحية الإيكولوجية حيث تم التركيز على بعض المشاريع من بينها المنطقة السياحية فج الأطلال بعين دراهم التي تمتدّ على مساحة 56 هكتار. وأشار رئيس الدولة إلى إمكانية تنفيذ مشاريع مماثلة لهذا الصنف من السياحة بزغوان وقربص وغيرها من المناطق بتونس.