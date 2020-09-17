رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس

تقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، خلال موكب رسمي بقصر قرطاج، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة بتونس.

والسفراء الجُدد على التوالي :

• يحيى بن موسى بن عيسى البكري، سفيرا فوق العادة ومفوضا لسلطنة عمان بتونس

• Moses Siphosezwe Amos MASANGO سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية جنوب افريقيا بتونس

• Peter PRUGEL سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية ألمانيا الفيدرالية بتونس

• Simon PULLICINO سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية مالطا بتونس

وقد تم خلال هذا الموكب الذي حضره عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التطرق إلى أهمية دعم علاقات تونس مع هذه البلدان الشقيقة والصديقة وتطويرها وتعزيز التعاون معها بما يخدم المصالح المشتركة.

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