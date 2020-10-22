رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لتونس بالخارج

سلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020، خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لتونس بالخارج وهم :

- حنان التاجوري بالساسي سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية ألمانيا الفيدرالية

- بوراوي الإمام سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية اللبنانية

- ياسين الواد سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية مالطا

- نبيل عمار سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى مملكة بلجيكا

وتولى السفراء أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، خلال الموكب الذي حضره عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

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