رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لتونس

سلم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2020، خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس وهم على التوالي :
- هاشمي عجيلي : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى دولة الكويت
- معز بنميم : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة
- هشام الفوراتي : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى المملكة العربية السعودية
- عز الدين التيس : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى سلطنة عمان
- آمال بن يونس : سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى مملكة النرويج
وقد تولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
كلمات البحث :أوراق اعتماد;رئيس الجمهورية;سفراء
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